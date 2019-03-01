Hindistan-Pakistan geriliminde flaş gelişme… Savaşın eşiğine getiren örgütün lideri bulundu

Hindistan’ın ‘terör listesinde’ olan örgütün lideri Azhar’ın Pakistan’da olduğu en yetkili ağızdan doğrulandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yaptığı açıklamada Azhar’ın Pakistan’da bulunduğunu ve durumunun ‘evden ayrılamayacak kadar kötü’ olduğunu söyledi.

Kureyşi, Azhar’ın neden tutuklanmadığı sorusu karşısında ise ‘terör saldırısıyla ilgisi olduğuna dair sağlam kanıt’ yokluğunu gerekçe gösterdi.Kureyşi, “Eğer Hindistan’ın elinde Pakistan mahkemelerinde kabul edilebilecek sağlam kanıt varsa bizimle paylaşın. Böylece insanları ve bağımsız Pakistan yargısını ikna edebiliriz. Hukuki süreci yerine getirmeliyiz” dedi.

DOSYA GÖNDERİLDİ

Hindistan, 14 Şubat tarihli Keşmir saldırısına dair detayları içeren, Ceyş-i Muhammed’in Pakistan’daki kamplarını ve bağlantılarını detaylandıran dosyayı hükümet yetkililerine iletti. Ancak Pakistanlı Bakan, Hindistan’ın önce kendilerine hava saldırısı düzenlediğini sonra dosyayı gönderdiklerini savunuyor.

Hindistan’da 14 Şubat’ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi ‘terör örgütlerine yardım ettiği’ gerekçesiyle Pakistan’ı suçlamış, Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan ikinci bir saldırı istihbaratı olduğu gerekçesiyle Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlemişti. Hindistan, 50 yılın ardından ilk kez Pakistan topraklarına böyle bir saldırı düzenlemişti.

Daha sonra iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin uçaklarını düşürmesiyle gerilim had safhaya varmıştı.