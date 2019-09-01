İngiltere’yi ayağa kaldıran fotoğraf: Ellerini kollarını sallayarak girdiler

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri küresel ısınmayla birlikte mülteci krizi… Küresel ısınma konusunu sık sık gündeme getiren uluslararası kamuoyunun genelde gözardı ettiği mülteci krizi son dönemde epey gündemde. Bunun sebebi ise Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin yıllardır hissettiği bu sorunun artık İngiltere gibi ülkelere sıçraması.

Öyle ki son dönemde İngiltere’ye gelen mülteci sayısında ciddi bir artış yaşanırken, ülkenin tatil bölgelerinden Kent’te çekilen bir fotoğraf İngiliz basını ve kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu. Fotoğrafta Kent sahiline teknelerle gelen çok sayıda mülteci görülüyor. Bu hafta içerisinde Kent sahiline 40’ı çocuk 270 kişinin geldiğini açıklayan yetkililer sadece dün 54 kişinin İngiltere’ye ayak bastığını ve Dover’da sorgulandığını duyurdu.

Yaşanan bu gelişmeye İngiliz basını geniş yer ayırırken The Sun, Daily Mirror, Daily Star ve Daily Mail gibi kitlelere ulaşan gazeteler bu gelişmeyi manşetlerine taşıdı. The Sun, “Kriz noktası” başlığını kullanırken Daily Star, “Mülteci krizi” başlığını kullanarak 270 kişinin bir hafta içinde ülkeye ayak bastığını okurlarına duyurdu.