İran karıştı: Zarif istifa etti, vekiller ayaklandı

İran’da dün Instagram üzerinden istifa kararı alan dışişleri bakanı Cevad Zarif’in ardından yeni bir tartışma başladı… Zarif’in istifa kararı sonrasında İran meclisindeki vekillerin çoğunluğu imza toplayarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye mesaj gönderdi.

Vekiller, Ruhani’ye hitaben yazılan dilekçede Zarif’in istifasının kabul edilmemesi istendi. İran meclisinde Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Khoshroodi, IRNA’ya yaptığı açıklamada mektuba imza attığını ve imza toplanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Öte yandan Zarif, IRNA’ya konuştu. İstifa kararı sonrasında diplomatların ve bakanlıkta çalışan diğer memurların istifa etmemelerini istedi.

Uzun bir arada sonra ilk defa uluslararası temaslarda bulunan Suriye lideri Beşar Esad, dün İran’ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti. Zarif’in istifa kararında bu ziyaretin önemli bir rol oynadığı tahmin edilirken, Zarif konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.