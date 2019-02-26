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İran karıştı: Zarif istifa etti, vekiller ayaklandı

İran'ın dışişleri bakanı Cevad Zarif'in istifasını duyurması sonrasında ortalık karıştı... Instagram üzerinden istifasını duyuran Zarif'i destekleyen vekiller imza kampanyası başlatarak, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul etmemesini istedi.

Sozcu.com.tr
09:45 -
Haberler Dünya
İran karıştı: Zarif istifa etti, vekiller ayaklandı

İran’da dün Instagram üzerinden istifa kararı alan dışişleri bakanı Cevad Zarif’in ardından yeni bir tartışma başladı… Zarif’in istifa kararı sonrasında İran meclisindeki vekillerin çoğunluğu imza toplayarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye mesaj gönderdi.

Vekiller, Ruhani’ye hitaben yazılan dilekçede Zarif’in istifasının kabul edilmemesi istendi. İran meclisinde Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Khoshroodi, IRNA’ya yaptığı açıklamada mektuba imza attığını ve imza toplanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

En son Çin’de mevkidaşıyla bir araya gelen Zarif’in, Beşar Esad’ın İran’a gelmesi sonrasında istifa ettiği tahmin ediliyor.

Öte yandan Zarif, IRNA’ya konuştu. İstifa kararı sonrasında diplomatların ve bakanlıkta çalışan diğer memurların istifa etmemelerini istedi.

Esad, Cumhurbaşkanı Ruhani’yle bir araya gelmişti.

Uzun bir arada sonra ilk defa uluslararası temaslarda bulunan Suriye lideri Beşar Esad, dün İran’ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti. Zarif’in istifa kararında bu ziyaretin önemli bir rol oynadığı tahmin edilirken, Zarif konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Son güncelleme: android-time 09:54 26.02.2019
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