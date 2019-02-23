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İranlı Profesör Yedullah Semere yaşamını yitirdi

İran'ın önde gelen dilbilimcilerinden Prof. Dr. Yedullah Semere 86 yaşında hayatını kaybetti.

01:15 -
Haberler Dünya
İranlı Profesör Yedullah Semere yaşamını yitirdi

İran Dilbilim Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Semere’nin dün akşam başkent Tahran’da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Semere için 24 Şubat Pazar günü Tahran’daki Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi önünde cenaze merasimi düzenleneceği kaydedildi.

İran’ın Kirman eyaletinde 1933 yılında dünyaya gelen ve ülkenin önde gelen dilbilimcilerinden biri olarak kabul edilen Semere, Tahran Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisinde daimi üyelik ve İran Dilbilim Derneğinde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.

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Ses bilimi alanında da uzman olan ve Farsça dilinin öğretimiyle ilgili birçok eser kaleme alan Semere’nin 4 ciltlik sesli Farsça öğrenim seti, Türkiye’de en çok bilinen çalışmasıdır.  AA

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