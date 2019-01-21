İsrail Suriye’yi vurdu, İran’dan cevap gecikmedi

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye’de Feylak el-Kudüs’e ait hedefleri vuruyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA’nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail’in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

SANA’da daha önce yer alan haberde ise İsrail’in söz konusu saldırısının Lübnan toprakları, El-Celil ve Taberiyye Gölü üzerinden gerçekleştiği ancak hava savunma sistemlerinin onlarcasını imha ettiği bilgisi geçildi. Füzelerin imha anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu dün akşam, Golan Tepeleri ‘nin kuzeyine bir roket atıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu geçen hafta, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam’da aralarında İran’a ait silah depolarının da bulunduğu “İran’a ve Hizbullah’a ait” noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail’in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

DÜNYA’DAN SİLMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

İran Hava Kuvvetleri Suriye’de halihazırda yüksek olan tansiyonu artıracak bir açıklama yaptı. General Aziz Nasırzade, katıldığı bir etkinlikte konuştu. Nasırzade, “Hava kuvvetlerindeki gençler Siyonist rejime karşı mücadele etmeye ve onları Dünya’dan silmeye hazırlar ve sabırsızlar” dedi. Nasırzade’nin açıklamaları devlet televizyonunda yayınladı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yaşananların ardından bugün Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Ifax’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde, Rus yetkililer, Suriye hava savunma gücünün 30’dan fazla İsrail füzesini imha ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 4 Suriye askerinin saldırılar yüzünden yaşamını yitirdiği vurgulandı. Rusya Savunma Kontrol Merkezi, Suriye askeri hava savunmalarının, günün erken saatlerinde İsrail hava saldırıları sırasında 30’dan fazla seyir füzesini ve güdümlü bombayı imha ettiğini açıkladı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre Şam’ın güneydoğusundaki bir hava limanını hedef alan İsrail hava saldırılarında dört Suriye askerinin öldüğü ve altısının yaralandığı belirtildi.