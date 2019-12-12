İsrail’den Batı Şeria’ya gece baskını: 11 Filistinli gözaltında

Yerel kaynaklar, 11 Filistinlinin “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı. Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine düzenlediği baskına Filistinlilerin karşılık vermesiyle yaşanan olaylarda bir sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 220’si çocuk, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.