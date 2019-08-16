İsrail’in ABD’li Müslüman vekillere yönelik ülkeye giriş yasağına tepki yağıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Tlaib ve Omar’ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.

Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu yasağın iptal edilmesi için İsrail'i uyardı. Kongre üyesi Omar ise, kendisi ve meslektaşı Tlaib için getirilen ülkeye giriş yasağının “demokratik değerlere hakaret” olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili Tzipi Hotovely de, Reshet Bet radyo kanalına, iki Müslüman Demokrat üye için, “Karar verildi; karar, ülkeye girişlerine izin vermemek” şeklinde konuştu.

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, Filistin yanlısı “Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar” (BDS) hareketini destekliyor. İsrail kanunlarına göre ise, BDS hareketini destekleyenlere İsrail'e giriş yasağı getirilebiliyor.

Demokrat Kongre üyeleri Tlaib ve Omar’ın, 18 ve 22 Ağustos tarihleri arasında İsrail ve Filistin’i ziyaret edeceği, Kudüs’teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geleceği biliniyordu.

Diğer yandan Amerikalı üst düzey kaynaklara göre iki Demokrat üyenin, Kudüs'ün doğusundaki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek istemesi sonucu İsrailli yetkililerle uzlaşmazlık yaşadıkları belirtiliyor.

Mescid-i Aksa hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal kabul ediliyor. İsrail, 1967 Ortadoğu Savaşı'nda Batı Şeria'nın yanı sıra bu bölgeyi de işgal etti.

ÇAĞRI TRUMP’TAN GELDİ

Öte yandan, gün içinde Twitter’dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar’ı “İsrail ve Yahudi düşmanı” olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, söz konusu Kongre üyelerinin İsrail’e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Eğer İsrail, Demokrat Omar ve Tlaib’in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, onları tekrar Kongre'ye sokmakta çok zorlanacak. Onlar tam bir yüz karası.”

Trump’ın söz konusu açıklaması, ABD medyasında ve kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Yapılan eleştirilerde, ABD Başkanı’nın kendi ülke siyasetçilerinin başka bir ülkeye girişinin engellenmesini istemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

‘OLDUKÇA HAYAL KIRICI’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Omar ve Tlaib'e yönelik ülkeye giriş yasağının “oldukça hayal kırıcı” olduğunu belirterek, söz konusu yasağın iptal edilmesi için İsrail'i uyardı.

Pelosi açıklamasının devamında, “İsrail'in Kongre üyeleri Omar ve Tlaib'e ülkeye giriş yasağı getirmesi zayıflık belirtisidir ve yüce İsrail devletinin itibarını zedelemektedir.” dedi.

OMAR: ÜLKEYE HAKARETTİR

Diğer yandan Ilhan Omar, kendisi ve meslektaşı Tlaib için getirilen ülkeye giriş yasağı kararının geri alınması için İsrail’e çağrı yaptı.

Omar ayrıca, “Ortadoğu'daki ‘tek demokrasi'nin böyle bir karar alması demokratik değerlere hakarettir ve müttefik bir devletin yetkililerinin ziyaret talebine soğuk bir yanıttır” şeklinde açıklama yaptı.