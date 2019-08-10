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Kaçırılan Türk denizciler hakkında flaş gelişme!

Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin yarın sabah İstanbul'da olması bekleniyor.

19:01 -
Haberler Dünya
Kaçırılan Türk denizciler hakkında flaş gelişme!

16 Temmuz’da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu `Paksoy 1´ isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.

Rehineleri kurtarmak için yaklaşık 20 gündür Nijerya´da bulunan Avukat Selçuk Esenyel, denizcileri ormanlık bir bölgeden aldıklarını, Benin şehrine karayolu ile belirli bir mesafe katettikten sonra büyükelçilik desteği ile bölgeden helikopter ile alındıklarını ve başkent Abuja’ya geçtiklerini belirtti.

Esenyel yerel saat ile 23:50’de uçaklarını havalanacağını; sabah saatlerinde İstanbul’da olacaklarını söyledi. DHA

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