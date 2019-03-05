Kanada’da kriz büyüyor… İstifalar ardı ardına geliyor!

Kanada’da eski adalet bakanına SNC-Lavalin adlı inşaat şirketine yolsuzluk davası açılmaması için baskı yapıldığı iddiaları kabinede bir istifaya daha yol açtı. Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, “Güvenimi kaybettim” diyerek görevinden ayrıldı.

Kriz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiası ile Adalet Bakanlığı’ndan alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığı’na atadığı Jody Wilson-Raybould’un 12 Şubat’taki istifası ile başladı.

Bunun ardından, şirketi kurtarmak için yapılan müdahalelerde etkin rol aldığı iddia edilen Trudeau’nun Özel Kalem Müdürü Gerald Butts da istifa etti.

‘GÜVENİMİ KAYBETTİM’

Krizde son olarak Trudeau hükümetinin en önemli bakanlarından Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, hükümetin söz konusu iddiaları cevaplamada yetersiz kaldığını belirterek istifasını açıkladı.

Trudeau’nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Philpott, Başbakan’a hitaben yazdığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştığı istifa mektubunda, “Özdeğerlerime, etik sorumluluklarım ve anayasal yükümlülüklerime uymalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir maliyeti vardır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizin ‘ciddi yansımaları’ olduğunu kaydeden Philpott, şöyle devam etti: “Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir kabine bakanı olarak hizmet etmeye devam etmem benim için artık imkansızdı. Ne yazık ki politikacıların veya yetkililerin SNC-Lavalin’i içeren ceza davasına müdahale etmesi çabalarının ve bu çabaların içeriğine dair kanıtların nedeniyle ciddi endişelerim var. Hükümetin bu konuyu nasıl ele aldığına ve ortaya çıkan sorunlara nasıl cevap verdiğine dair güvenimi kaybettim.”