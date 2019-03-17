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Katliamda ölü sayısı 50’ye yükseldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

00:11 -
Haberler Dünya
Katliamda ölü sayısı 50’ye yükseldi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş, ilk belirlemelere göre saldırıda 49 kişi hayatını kaybemişti.

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Yeni Zelanda Polis Şefi Mike Bush, düzenlediği basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi. Bush, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini; 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 00:13 17.03.2019
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