Katliamda ölü sayısı 50’ye yükseldi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş, ilk belirlemelere göre saldırıda 49 kişi hayatını kaybemişti.
Yeni Zelanda Polis Şefi Mike Bush, düzenlediği basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi. Bush, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini; 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. DHA
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