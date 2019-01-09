Kremlin’den kritik Erdoğan açıklaması

Kremlin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Kremlin'in açıklamasında Erdoğan'ın görüşmeler için çok yakında Rusya'ya gideceği fakat net bir tarihin belirlenmediği belirtildi.

Kremlin, Suriye’de 8 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma ve iç savaşa çözüm üretmek için temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında bir araya gelebileceğini duyurdu.

Kremlin tarafından yapılan ve uluslararası ajanslar tarafından “son dakika gelişmesi” olarak duyurulan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada taraflar arasında henüz net bir takvim belirlenmediği vurgulandı.

Suriye krizinde baş aktörler olarak öne çıkan Rusya ve Türkiye, Eylül ayında Suriye’de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusunda mutabık kalmıştı.

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