Kuşadası tatilinde çocuklarına kötü muamele eden aileye büyük şok

Liverpool’dan geldikleri öğrenilen aile, Kuşadası’nda üç yıldızlı bir tatil köyünde konaklamaya başladı. Aynı tesiste kalanların anlatımlarına göre; baba çocuklardan birinin kafasının arkasına vurdu. Diğer kızını ise ayaklarından tutup baş aşağı havuza soktu.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Thomas Cook firması İngiltere’ye giden ilk müsait uçuşa kadar aileyi farklı bir otele yerleştirdi. Burada iki oda ayırtıldı ve haberde adı anılmayan baba ayrı bir odaya koyuldu. Tur şirketinin görevlileri de önlem olarak otelde ailenin konakladığı kata konuşlandırıldı.

Sonraki gün ise aile uçağa bindirilerek İngiltere’ye gönderildi. Uçak Mancherster Havalimanı’na indiğinde aileyi silahlı polisler ve sosyal hizmetler görevlileri karşıladı. Yolculardan biri, annenin havalimanında telefonda görüştüğü kişiye bağırdığını, “her şeyin Thomas Cook firmasının hatasından kaynakladığını söylediğini” aktardı. Babanın ise çocuklardan birini ittiğini öne sürdü.

Aile çocuklarına kötü muamelede bulundukları yönündeki iddiaları reddederken, olaya sosyal hizmetler biriminin el koyduğu tahmin ediliyor.