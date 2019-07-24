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Lockheed Martin, Türkiye’yi 2020’de F-35 programında üretim zincirinden çıkaracağını açıkladı

Lockheed Martin şirketi, Türkiye'nin 2020'de F35 programından çıkarılacağını, Türkiye'de üretilen parçaların ise ABD'de üretilmeye başlayacağını açıkladı.

04:07 -
Haberler Dünya
Lockheed Martin, Türkiye’yi 2020’de F-35 programında üretim zincirinden çıkaracağını açıkladı

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açıklandığı toplantıda konuşan Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’nin üretim zincirinden çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere, Türkiye’de F-35’lere parça üreten şirketler Mart 2020’den itibaren bu üretimlerini sonlandırmış olacak. F-35 programına dahil olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parçayı üretiyordu.

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NELER YAŞANMIŞTI?

ABD, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerini alması nedeniyle Ankara’nın F-35 programına katılımını durdurmuştu. Türkiye ise ABD’den Patriot sistemini almak istediklerini, bu satış gerçekleşmeyince Çin’den hava savunma sistemi almanın planlandığını fakat bu şirket ABD yaptırımları listesine girince Rusya’dan S-400 almak zorunda kaldığını söylüyor ve yaptırımlara karşı çıkıyor.

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