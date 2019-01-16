‘Melek yüzlü’ Çağrı, Popstar jürisini şaşkına çevirdi

Almanya'nın popüler TV programlarından Popstar'ın önceki gün yayınlanan bölümüne Türk şarkıcı Çağrı Karpuz damga vurdu. Mozart'ın Türk Marşı üzerine uyuşturucu, alkol ve kadınlar hakkında rap söyleyen Karpuz, "Herkes çok yakışıklı olduğum için bana melek yüzlü diyordu" açıklamalarında bulundu. Karpuz'un şarkısı ise jüriyi adeta şaşkına çevirdi.

Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan ses yarışması Popstar’ın Almanya’da yayınlanan versiyonuna Türk rapçi Çağrı Karpuz damga vurdu. Bir dönem hapiste yattığını itiraf eden Karpuz hem açıklamalarıyla hem de performansıyla jüriyi şaşırttı Arkadaşlarının kendisine, “Melek yüzlü” lakabını taktığını söyleyen rapçi, “Bütün arkadaşlarım benim çok güzel olduğumu ve yüzümün çok güzel olduğunu söylüyor. Bu yüzden lakabım melek yüzlü” dedi.

Yüzüne bile dövme yaptıran ve rap yaparken içinden geldiği gibi şarkı söylediğini dile getiren Karpuz’un performansı ise jüriyi şaşkına çevirdi. Mozart’ın Türk Marşı adlı eserinin üzerine Almanca rap söyleyen Karpuz’un şarkıda uyuşturucu, alkol ve cinsellik hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Bazı jüri üyeleri şarkıcının sözlerini uygunsuz bulurken, jüri üyeleri performansın başarısız olduğunu dile getirdi. Karpuz bugün Alman basınının gündemine çıktı.

Jüri üyesi Pietro Lombardi, “Bu performans rezaletti. Çok kötü bir performans ve kapı orada. Elveda” diyerek Çağrı’yı ön elemede evine gönderdi.