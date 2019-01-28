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Milyon dolarlık tablo inşaattan çıktı!

Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden Rus ressam İvanoviç Kuinci'nin "Ay-Petri.Kırım" adlı tablosunu çalan şüpheli yakalandı. Tablo, şüphelinin söylediği adreste bulundu.

09:59 -
Haberler Dünya
Milyon dolarlık tablo inşaattan çıktı!

TASS ajansı, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığını, şüphelinin tabloyu yapımı süren bir binaya sakladığını söylediğini ve polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğunu yazdı.

Tabloyu çalan hırsız yakalandı.

Tabloyu çalan hırsız yakalandı.

Ajans, 31 yaşındaki şüphelinin Aralık 2018’de uyuşturucular ile yakalandığını, mahkemesinin sürdüğünü ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğunu ifade etti.

Tablo bir inşaatta bulundu.

Tablo bir inşaatta bulundu.

Eserin, St. Petersburg Rus Müzesi’nden sergilenmek üzere Tretyakovskaya Galerisi’ne götürüldüğü; olayın da burada gerçekleştiği belirtildi.

Reuters'ın servis ettiği görüntülerde, hırsızın sergi alanından tabloyu alarak çıktığı an açıkça görülüyor.

Reuters’ın servis ettiği görüntülerde, hırsızın sergi alanından tabloyu alarak çıktığı an açıkça görülüyor.

‘MÜZE GÖREVLİSİ SANDILAR’

Tretyakovskya Galerisi’nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren şüpheli, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.

Tablonun çalındığı duvar boş kalmıştı.

Tablonun çalındığı duvar boş kalmıştı.

Yerel basın, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci´nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı “Ay-Petri.Kırım” adlı yağlı boya tablonun değerinin yaklaşık 1 milyon doların üzerinde olduğunu duyurdu.

HIRSIZLIK ANI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI KAMERADA

Rus polisi, gerçekleşen hırsızlığın güvenlik kamera görüntüleri ve hırsızın bulunduğu mekana baskın ile gözaltına alınma anlarına dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde hırsızın gösterdiği adreste, ünlü tablonun bulunma anı da bulunuyor.

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Son güncelleme: android-time 14:00 28.01.2019
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