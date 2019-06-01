Akılalmaz olay… Su içmeye kalktı, gözlerine inanamadı!

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir aile, geçirdikleri korku dolu geceyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde su içmek için mutfağa giden ev sahibi kadın, davetsiz misafiri karşısında gördüğünde gözlerine inanamadı.
4 metrelik dev timsahla burun buruna gelen kadın, korkuyla yatak odasına kaçtı. Hemen polise haber veren kadın, ekipler eve ulaşana kadar odasından çıkmadı.
Olay yerine gelen yetkililer hayvanı yakalarken, timsahın mutfağın cam kapısını kırarak içeri girdiğini tespit etti.
Timsahın nereden geldiği araştırılırken, hayvan bakım merkezine teslim edildiği belirtildi.