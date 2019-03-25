Myanmar’da patlama: 16 ölü, 48 yaralı

Myanmar’ın doğusunda bir depoda meydana gelen patlamada en az 16 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Şinhua’da yer alan habere göre yetkililer, Şan eyaletinin Mongmao kentinde inşaat malzemeleri, tüp ve patlayıcıların tutulduğu bir depoda patlama yaşandığını kaydetti.

Patlamada en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 48 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.