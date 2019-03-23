Netanyahu’dan rakiplerine dava kararı

Netanyahu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video kaydında, 9 Nisan’daki genel seçimde ‘Mavi-Beyaz’ koalisyonundan rakipleri olan Benny Gantz ve Moshe Yalon’a karşı dava açması için avukatına talimat verdiğini söyledi. Mavi-Beyaz koalisyonundan Gantz, Yalon ve Yeş Atid Partisi lideri Yair Lapid’i işaret eden Netanyahu, kendisini hain olarak nitelemelerinin sorumsuzca bir kışkırtmadan başka bir şey olmadığını ve buna göz yumulmaması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, ‘Koalisyonun yalanlarının kırmızı çizgiyi aştığına’ vurgu yaparak, eğer Lapid milletvekili olmamış olsaydı ona da dava açacağını aktardı. Yıllar önce alıp sattığı hisselerle, yıllar sonra gerçekleştirilen denizaltı alımının bir alakası olmadığını ifade eden Netanyahu, denizaltı alımına ulusal güvenlik için kabinenin karar verdiğini savundu. Mavi-Beyaz Koalisyonu liderleri dün Tel Aviv’de düzenledikleri konferansta Netanyahu’yu 2016 yılında Almanya’dan İsrail’e yapılan 2 milyar dolarlık denizaltı satışında 16 milyon şekeli (4.4 milyon dolar) gizlemekle suçlamıştı.

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla Netanyahu hakkında dört ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, Almanya’dan denizaltı satın almakla suçlandığı 3000 numaralı dosyada Netanyahu’yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle başsavcılığa göndermişti.

