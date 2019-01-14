NY Times: Bolton’ın ihtirasları Pentagon’u korkutuyor

New York Times (NY Times) gazetesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İran ve Orta Doğu hakkındaki fikirlerinden korkuyor.

Önceki gün Wall Street Journal’ın (WSJ) Bolton hakkındaki, ‘İran’ı vurmak için Pentagon’dan plan yapılmasını istedi’ iddiasını öne çıkaran NY Times gazetesi Pentagon’daki bazı yetkililerin Bolton’ın İran’a karşı bir çatışma çıkarmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Gazetenin haberinde, geçtiğimiz Eylül ayında Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi sonrası, İran’ı vurma planıyla ortaya çıktığı söylenen Bolton’ın fikirlerinin, Pentagon ve eski Savunma Bakanı James Mattis’te korkuya neden olduğu yazıldı.

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İRAN SINIRINA HAVA HAREKATI İSTEDİ

WSJ’nin haberinde, Bolton’ın isteği üzerine Pentagon’daki bazı yetkililerin İran sınırına hava harekatı düzenleme talebi ilettiği ancak Mattis ve diğer askeri uzmanların bu talebi reddettiği belirtildi. Haberde, İran’ın askeri varlığına karşı düzenlenecek bir hava saldırısı sonrası Irak’ın ABD’den ülkeyi terk etmesini isteyeceği bildirildi.

NY Times, Bolton’ın Türkiye’yi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı gerilim sonrası, Trump’ın ‘Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz’ açıklamasını yaptığını vurguladı.