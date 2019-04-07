‘O Ses’ jürisinden olay yaratan şampiyonluk pozu!

‘O Ses’ (The Voice) yarışmasının İngiltere versiyonunda sezon heyecan dolu bir finalle dün akşam sona erdi. Milyonlarca izleyici şampiyonu öğrenebilmek için ekranlara kilitlenirken, gecenin sonunda Molly Hocking isimli yarışmacı kazanan isim oldu.

34 yaşındaki Olly Murs’ün koçluk yaptığı Hocking, şampiyon olduğu açıklanınca gözyaşlarına boğuldu.

Yarışmanın finali sosyal medyada gündeme otururken, asıl bomba ise kısa süre sonra hızla yayıldı.

2 yıldır yarışmada jürilik yapan Murs, şampiyonluğunu kişisel hesabından da kutladı. Çırılçıplak bir şekilde jüri koltuğuna oturan Murs, galibiyetini sıra dışı bir pozla paylaştı.