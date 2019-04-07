Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘O Ses’ jürisinden olay yaratan şampiyonluk pozu!

'O Ses'in İngiltere versiyonu Voice UK'de sezonu şampiyonlukla kapatan jüri üyesi Olly Murs'ün zafer pozu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
12:54 -
Haberler Dünya
‘O Ses’ jürisinden olay yaratan şampiyonluk pozu!

‘O Ses’ (The Voice) yarışmasının İngiltere versiyonunda sezon heyecan dolu bir finalle dün akşam sona erdi. Milyonlarca izleyici şampiyonu öğrenebilmek için ekranlara kilitlenirken, gecenin sonunda Molly Hocking isimli yarışmacı kazanan isim oldu.

Hocking kazandığını duyduğunda duygusal dakikalar yaşadı.

34 yaşındaki Olly Murs’ün koçluk yaptığı Hocking, şampiyon olduğu açıklanınca gözyaşlarına boğuldu.

Yarışmanın finali sosyal medyada gündeme otururken, asıl bomba ise kısa süre sonra hızla yayıldı.

Olly Murs ve şampiyonu Molly Hocking.

2 yıldır yarışmada jürilik yapan Murs, şampiyonluğunu kişisel hesabından da kutladı. Çırılçıplak bir şekilde jüri koltuğuna oturan Murs, galibiyetini sıra dışı bir pozla paylaştı.

Son güncelleme: android-time 12:58 07.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more