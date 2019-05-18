Papa: Basın özgürlüğü, ülkenin sağlık durumunun bir göstergesidir

İtalya'nın başkenti Roma'da 107 yıldır faaliyet gösteren Yabancı Basın Derneği üyelerini Vatikan'da kabul eden Papa Francesco, 400'e yakın gazeteci ve aile üyelerine hitap etti.

Papa, sahte haberlerin çokça yayıldığı bir dönemde gazetecilerin rolünün öneminin altını çizdi ve yaptıkları işten dolayı onlara teşekkür etti.

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Papa, “Yaptığınız işe saygı duyuyorum; Kilise size saygı duyuyor, yaralara parmak bastığınızda, hatta Kilise'nin yaralarına da parmak bastığınızda da size saygı duyuyor. Mesleğiniz çok değerli çünkü gerçeğin aranmasına katkıda bulunuyor ve sadece gerçek bizi özgürleştirir,” diye konuştu.

Papa, görevlerini icra ederken öldürülen ve baskı gören gazetecilere dair haberlerin kendisine acı verdiğini ifade etti. Sürmekte olan savaşları, dramları hatırlatan Papa, Arakanlı Müslümanlar, Yezidiler ve Akdeniz'in bir mezarlığa dönüşmesini sağlayan, batan göçmen teknelerinin altını çizdi.

Gazetecilerin vazgeçilmez bir rolü olduğunu dile getiren Papa Francesco, haberlerin yazımında kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini de ekledi.

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Papa, gazetecilerden gerçek ve adaletin ışığında, barış yolunda ve kin tohumları ekmeden çalışmalarını isterken, iletişimin bir yıkım değil, inşa, çatışma değil, buluşma aracı olması gerektiğinin de altını çizerek, “Sesi olmayanlara ses verin, sesi daha gür çıkanlara megafon değil,” dedi ve onlardan mağdurların, dışlanmışların, zulme uğrayanların yanında olmalarını istedi.

Papa, gazetecilerin çarpıtma haberlerden kaçınmaları ve cesaretli bir şekilde ön yargılardan arınmaları gerektiğini söyledi. DHA