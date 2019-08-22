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Parkta grup seks… Aralarında 80’likler de var!

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Fairfield kasabasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yaşları 62 ila 85 arasında değişen altı kişi, ormanlık alanda grup seks yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan maceracılar arasında 82 yaşında bir adam ile gruptaki tek kadın olduğu ifade edilen 85 yaşındaki karısı da bulunuyordu.

Sozcu.com.tr
10:44 -
Haberler Dünya
Parkta grup seks… Aralarında 80’likler de var!

Amerikan Newsweek dergisine yansıyan habere göre; polis, olayın yaşandığı Grace Richardson koruma alanının insanlar tarafından son dönemde seks yapmak için buluşma noktası olarak kullanıldığını belirtti.

Fairdielf Polisi’ne bağlı Yaşam Kalitesi ve Özel Servisler Birimi, bu bölgede seks yapan insanları tespit etmek için ortaklaşa çalışarak bölgeyi izlemeye aldı. Polis, altı yaşlının cinsel ve gayriahlaki faaliyetlerini belirledi.

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Güvenlik güçleri 67 yaşındaki Daniel Dobbins, 62 yaşındaki Otto D. Willimas, 75 yaşındaki Charles L. Ardito, 62 yaşındaki John Linartz, 82 yaşındaki Richard Butler ile 85 yaşındaki karısı Joyce Butler’ı gözaltına aldı.

Tüm bu isimlere, kamusal alanda ahlaka mugayir faaliyet ve huzuru bozmak suçlamaları yöneltiliyor. Altı yaşlı isim mahkemeye çıkacakları yönündeki taahhütlerinin ardından yetkililer tarafından serbest bırakıldı.

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