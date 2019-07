Pence’in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

Pence, dün beraberinde 7 Cumhuriyetçi senatör ile Teksas eyaletindeki iki yasa dışı göçmen merkezini ziyaret etti.

Merkezlerin birindeki ziyaret sırasında 400 kadar erkeğin kafes benzeri yerlerde tutulduğu kameralara yansıdı ve bu görüntüler ABD basınının ana gündem maddesi haline geldi.

New video shows severe overcrowding of men in cages at Texas detainment facility during VP Pence’s visit Friday.

A group of men detained behind chain link fencing shouted to news cameras, “No shower, no shower!” https://t.co/iysmT8IUE1 pic.twitter.com/35KKyxb6w8

— NBC News (@NBCNews) July 13, 2019