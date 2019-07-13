Pence’in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

Pence, dün beraberinde 7 Cumhuriyetçi senatör ile Teksas eyaletindeki iki yasa dışı göçmen merkezini ziyaret etti.

Merkezlerin birindeki ziyaret sırasında 400 kadar erkeğin kafes benzeri yerlerde tutulduğu kameralara yansıdı ve bu görüntüler ABD basınının ana gündem maddesi haline geldi.

New video shows severe overcrowding of men in cages at Texas detainment facility during VP Pence’s visit Friday. A group of men detained behind chain link fencing shouted to news cameras, “No shower, no shower!” https://t.co/iysmT8IUE1 pic.twitter.com/35KKyxb6w8 — NBC News (@NBCNews) July 13, 2019

AÇ VE AYAKTA TUTULDULAR

Göçmenlerin en az 40 gündür bu şartlarda, aç ve ayakta tutuldukları ifade edildi. Pence’in ise ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Konuştuğum her bir çocuk, her bir anne baba burada kendilerine iyi muamele edildiğini belirtti.” ifadesini kullanması dikkati çekti.

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Dün akşam Beyaz Saray’ın önü de dahil olmak üzere ABD’nin birçok noktasında düzenlenen gösterilerde göçmen merkezlerindeki şartlara tepki gösterildi. AA