Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pence’in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen, göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduğunu gösteren görüntüler ABD basınının ana gündemi oldu.

23:38 -
Haberler Dünya
Pence’in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

Pence, dün beraberinde 7 Cumhuriyetçi senatör ile Teksas eyaletindeki iki yasa dışı göçmen merkezini ziyaret etti.

Merkezlerin birindeki ziyaret sırasında 400 kadar erkeğin kafes benzeri yerlerde tutulduğu kameralara yansıdı ve bu görüntüler ABD basınının ana gündem maddesi haline geldi.

AÇ VE AYAKTA TUTULDULAR

Göçmenlerin en az 40 gündür bu şartlarda, aç ve ayakta tutuldukları ifade edildi. Pence’in ise ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Konuştuğum her bir çocuk, her bir anne baba burada kendilerine iyi muamele edildiğini belirtti.” ifadesini kullanması dikkati çekti.

İLGİLİ HABERABD'den S400 misillemesi! | Son dakika haberleriABD'den S400 misillemesi! | Son dakika haberleri

Dün akşam Beyaz Saray’ın önü de dahil olmak üzere ABD’nin birçok noktasında düzenlenen gösterilerde göçmen merkezlerindeki şartlara tepki gösterildi. AA

Son güncelleme: android-time 23:41 13.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more