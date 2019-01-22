Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polisleri şok eden görüntü! Küçük kız öyle bir şey yaptı ki…

ABD’de bir polis çevirmesinde, babasının polisler tarafından gözaltına alındığını gören küçük kız da ellerini havaya kaldırarak polislere yürüyünce, çocuğu sakinleştirmek yine polise kaldı. Tartışmalara neden olan görüntüler sonrası polis de üzerlerindeki kameralarının görüntülerini yayınladı.

10:18 -
Haberler Dünya

Amatör kamera ve polis üniformasındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin bir kamyoneti durdurduğu görülüyor. Hırsızlık şüphesi ve silah taşıma ihbarı sonrası durdurulan aracın sürücüsünün ellerini havaya kaldırarak polise yürüdüğü görülüyor.

Polis adamı kelepçelerken, babasının bu halini gören küçük kız ise bir süre sonra araçtan inerek aynı şekilde elleri havada polisin yanına gidiyor. Polisin kısa süre yaşadığı şaşkınlık sonrası, kızı sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Polis, küçük kıza “ellerini indirebilirsin” diyor ve kızı annesinin almasına izin veriyor.

Polis yetkilileri araçta yapılan aramada arka koltukta bir plastik boncuk tabancasının bulunduğunu; hırsızlık olayına dair ise 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında çocuğun ailesinden birilerinin olup olmadığına değinilmedi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more