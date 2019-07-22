Polisten kaçan zanlıyı vatandaş yakaladı!

Olay, Queensland eyaletine bağlı Surfers Paradise bölgesinde meydana geldi. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheliyi vatandaş yakaladı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin, şüpheliyi motosiklet ile kovaladığı, bölgede bulunan bir vatandaşın da kaçan şüphelinin önünü keserek polise yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. Polis şüpheliyi bu sefer kelepçeleyerek gözaltına alırken, yardımda bulunan adama teşekkür etti. DHA