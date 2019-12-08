Poroşenko’ya yumurtalı saldırı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Kiev merkezinde yarın Paris’te yapılması plananan Normandiya görüşmelerine karşı düzenlenen gösteriye katıldı.

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Poroşenko'nun konuşmasının ardından marş okundu. Marşın son satırları okunurken Poroşenko tekrar mikrofona yaklaşıp “Yaşasın Ukrayna” sloganını attı.

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Birkaç saniye sonra kalabalıktan eski Devlet Başkanı'na birkaç yumurta atıldı.

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Yumurtalardan biri Poroşenko'nun eşine isabet ederken bir diğerini Ukraynalı milletvekili Ahtem Çiğgöz yakaladı. Poroşenko da yumurta atana işaret ederek, “Onu tutun bakalım” dedi.