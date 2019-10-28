Prens Harry’den Kraliçe Elizabeth’i kızdıracak karar… İç güveyi oluyor!

Attıkları her adım İngiliz basını tarafından yakından takip edilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia gündeme oturdu. Eltisi Kate Middleton’la arası limoni olan ve bu durum eşi Harry ile ağabeyi William arasına da sirayet eden Markle’ın ABD’ye taşınmak istediği öne sürüldü.

İngiliz basınına konuşan çifte yakın bir kaynak, Markle’ın memleketi California’da yaşamayı önerdiği, Prens Harry’nin de buna sıcak baktığını belirtti. Çiftin Afrika turu sırasında bu konu üzerinde konuştuğunu söyleyen isimsiz kaynak, eğer karar kesinleşirse Harry ve Meghan’ın yılın büyük bir bölümünü ABD’de, kalan kısmını ise İngiltere’de geçireceğini ifade etti.

Markle’ın annesi Doria’nın da California’nın Los Angeles şehrinde yaşadığını hatırlatan İngiliz basını, Prens Harry’nin ‘iç güveyi’ olma planına Kraliçe Elizabeth’in ne tepki vereceğinin merak konusu olduğunu yazdı.