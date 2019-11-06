Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Putin: Ordumuza lazer ve hipersonik silahlar sağlayacağız

Yüksek rütbeli subay ve savcıların terfi töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Hipersonik, lazer ve modern silahları, ordumuzun hizmetine sunma niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

17:44 -
Haberler Dünya
Putin: Ordumuza lazer ve hipersonik silahlar sağlayacağız

Putin, “Ordumuzu ve filomuz, hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu kanıtladı. Savunma potansiyelimizi artırma, henüz diğer ülkelerin sahip olmadığı hipersonik, lazer ve diğer modern silahları ordumuzun hizmetine sunma niyetindeyiz” dedi.

Rusya'nın amacının diğer ülkeleri tehdit etmek olmadığını dile getiren Putin, “Aksine, ülkemize yönelik tehditlerin arttığı göz önüne alındığında ve yeni silah sistemlerimizin görevinin yalnızca güvenliğimizi sağlamak olduğunu düşündüğümüzde silahsızlanma sürecinin teşviki için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu. DHA

Putin Rusya Vladimir Putin
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more