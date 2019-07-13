Rum tarafı KKTC’nin önerisini reddetti!

Hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulmasını isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, önerisini BM Genel Sekreteri´nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu´nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla Rum lidere iletmişti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı´nın yeni önerisinde, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlanıyordu.

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RUM LİDER ÖNERİYİ REDDETTİ

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili ‘ortak komite kuralım’ önerisini reddetti.

Rum medyasının haberine göre Anastasiadis, Akıncı’nın önerisini ‘ısıtılarak yeniden masaya konulan bir yemek’ olarak niteledi. DHA