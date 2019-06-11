Rus gazeteci için flaş karar!

Kolokoltsev, “Suç işlediğine dair kanıtın bulunmaması sebebiyle İvan Golunov hakkında yasal takibatı durdurma kararı alındı” diye açıkladı.

Golunov'un ev hapsinden serbest bırakılacağını dile getiren Bakan, tüm suçlamaların kaldırıldığını kaydetti.

SORUŞTURMA YÜRÜTENLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma materyallerinin, Golunov'u gözaltına alan polis memurlarının eylemlerinin yasallığını değerlendirmek üzere Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan Rusya Soruşturma Komitesi'ne yönlendirildiğini dile getiren Kolokoltsev, “Polis memurları, kontrol süresi boyunca görevlerinden uzaklaştırılmış olacak” dedi.

İKİ GENERALİN İŞTEN ÇIKARILMASI TALEBİ

Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev, Golunov olayıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin'i görevden almasını istediğini de sözlerine ekledi.