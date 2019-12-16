Savcıdan Reza Zarrab açıklaması: Yargılanmayacak!

ABD’deki İran yaptırımları davasında yargılanıp suçlu olduğu iddiasıyla hapis cezası verilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve suçsuz olduğunun ispatlanması için bir üst mahkemeye yaptığı başvurunun ardından temyiz duruşması yapıldı.

Savunma avukatı ve savcılığın hazır bulunduğu duruşmada, 3 yargıç tarafların argümanlarını dinledi.

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HAKAN ATİLLA’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hakan Atilla’nın avukatı John Elwood müvekkilinin ve bankanın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırımlarına tabi olmadığını, bu kapsamda yargılanamayacağını ve mahkemenin de yargı yetkisi bulunmadığını söyledi.

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ATİLLA’NIN AVUKATINDAN ZARRAB İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Elwood, aynı zamanda ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab’ın yaptığı bir telefon görüşmesini inkar ederek hem mahkemeye hem de jüriye yalan söylediğini, federal mahkemenin de söz konusu telefon görüşmesinin duruşmada dinletilmesi talebini reddettiğini hatırlattı.

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REZA ZARRAB’IN O SÖZLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Atilla’nın avukatları 25 Eylül 2016’da Zarrab ile amcası olduğu söylenen “Ahad” isimli kişi arasında geçen telefon konuşmasınının hem Azerice hem İngilizce transkriptlerinin tamamını mahkemeye sunmuş, söz konusu telefon görüşmesinde Zarrab’ın ”Burada kanun yok, Yapmadığın bir şeyi kabul etmek zorundasın. Burada işler böyle yürüyor. Önemli olan suçunu kabul etmen. Bu baskı sadece Amerika’da var diğer ülkelerde olmaz. Suçunu itiraf edersen serbest bırakılırsın, durum bundan ibaret.” dediği ortaya çıkmıştı.

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ZARRAB YARGILANMAYACAK

Mahkeme Heyeti Başkanı Rosemary Pooler ise savcılığa Reza Zarrab’ın neden yargılanmadığı ve nerede olduğu sorusunu yöneltti. Savcı Michael Lockard ise Zarrab’ın suçunu itiraf ettiğini belirterek, yargılanmayacağını söyledi.

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MAHKEME BAŞKANDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkeme Heyeti Başkanı Pooler’un ayrıca ABD’de ilk kez bu tür bir davanın görülmesi ve Atilla’nın herhangi bir finansal çıkarının olup olmadığı, rüşvet alıp almadığı sorularını yöneltmesi ve duruşma sonunda davanın ilginç olduğunu söylemesi dikkati çekti.

Temyiz sürecinde ikinci bir duruşma beklenmiyor. Mahkeme heyeti ise kararı ne zaman vereceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

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DAVA SÜRECİ

Hakan Atilla, 27 Mart 2017’de New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla’yı hakkındaki 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilmiş, iyi hal durumundan cezası 28 aya düşürülmüş, 19 Temmuz’da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin ardından 23 Temmuz’da Türkiye’ye gönderilmişti.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD'de tutuklanan Reza Zarrab ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. AA