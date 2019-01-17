‘Seks gurusu’ hakkında flaş gelişme: Bir yatak istiyorum

Tayland’da izinsiz seks eğitimi vermesi nedeniyle tutuklanan ve ABD Başkanı Trump’la ilgili gizli bilgileri olduğunu iddia eden Belaruslu Anastasya Vaşukeviç ile diğer ‘seks gurusu’ Rus Aleksandr Kirillov’un yanı sıra Tayland yasalarını ihlalle suçlanan 6 kişinin serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edildiği açıklandı.

Reuters’ın aktardığına göre, Tayland yetkilileri ‘seks guruları’ Belaruslu Vaşukeviç ile Rus Aleksandr Kirillov’u serbest bıraktı. Tahliye edilenler arasında 1 Belaruslu ve 5 Rus daha yer aldı.

Tayland Göç Şefi Surachate Hakparn gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişinin ülkelerine dönmek istediğini, sınır dışı işlemlerinin de Belarus ve Rusya ile koordinasyonla yapıldığını ifade etti.

Vaşukeviç, sınır dışı edilmeden önce yaptığı açıklamada, “9 aydır yerde uyuyordum. Bir yatak istiyorum” dedi.

Sınır dışı edilen kişiler geçtiğimiz yıl 25 Şubat’ta Pattaya’da çalışma izni olmadan seks eğitimi vermeleri nedeniyle tutuklanmıştı.

Vaşukeviç, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmiş, serbest kalması halinde sahip olduğu bilgileri paylaşmayı vaat etmişti.