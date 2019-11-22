İspanyol sınırında göçmen dramı! Çıktığı yere polis bile şaştı kaldı

İspanya’nın Fas sınırında bulunan toprağı Melilla’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Rutin denetimlerini yapan sınır polisi, önceki gün kontrol için bir otomobili durdurdu.

İlk bakıldığında araçta herhangi bir sorun görmeyen ekipler, kalp atışlarını ölçen bir dedektör kullandıklarında gözlerine inanamadı. Yalnızca sürücünün bulunduğu araçtan anormal veriler alan polisler, kontrollerini derinleştirdi.

Aracın ön konsolundaki parçaları kontrol eden ekipler, özel olarak oluşturulmuş bölmede bir göçmenin saklandığını tespit etti. Aramaya devam edilirken, bu kez de arka koltukla bagaj arasındaki bölmede bir göçmene daha ulaşıldı. 17 ve 19 yaşında oldukları belirlenen göçmenler, aşırı susuz kalmaları nedeniyle tedavi için hastaneye sevk edildi.

Gineli oldukları öğrenilen göçmenlerin Fas’ta otomobile gizlendikleri ve İspanya’ya girmeye çalıştıkları belirtildi. Göçmenler tedavilerinin ardından toplama merkezine gönderilirken, aracın sürücüsü ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.