Skandal… 13 yaşındaki kız çocuğuyla evleniyordu! Görüntüler ortaya çıkınca…

Gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşında bir kız çocuğunun, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildiğine dair görüntü ve fotoğrafları paylaştı.

DHA’nın haberine göre; videoda 13 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki adamla yan yana otururken görülüyor.

Alinejad, sosyal medyada defalarca paylaşılan ve tepki yağan görüntülerin ardından, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.

Alinejad paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hâlâ erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu.”