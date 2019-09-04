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Skandal… 13 yaşındaki kız çocuğuyla evleniyordu! Görüntüler ortaya çıkınca…

İran'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün görüntüleri sansasyon yarattı. Küçük kız, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirilirken, düğün görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Tepkiler üzerine evliliğin iptal edildiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
13:33 -
Haberler Dünya
Skandal… 13 yaşındaki kız çocuğuyla evleniyordu! Görüntüler ortaya çıkınca…

Gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşında bir kız çocuğunun, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildiğine dair görüntü ve fotoğrafları paylaştı.

DHA’nın haberine göre; videoda 13 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki adamla yan yana otururken görülüyor.

Alinejad, sosyal medyada defalarca paylaşılan ve tepki yağan görüntülerin ardından, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.

Alinejad paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hâlâ erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu.”

Son güncelleme: android-time 13:41 04.09.2019
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