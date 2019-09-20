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Sokak ortasında dehşet! Yardım çağıracaklarına videoya çektiler

ABD'nin New York kentinde bir okul kavgasında onlarca kişinin gözü önünde bıçaklanan 16 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti. Polis yetkilileri olaya onlarca kişinin tanık olmasına rağmen kimsenin polisi aramadığını, bu kişilerin sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaptığını söyledi.

14:33 -
Haberler Dünya
Sokak ortasında dehşet! Yardım çağıracaklarına videoya çektiler

New York’un Nassau bölgesinde Pazartesi günü bir alışveriş merkezinin önünde 7-8 kişinin karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanan Khaseen Morris adlı genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kavgada Morris’i bıçaklamakla suçlanan 18 yaşındaki Tyler Flach adlı bir kişi hakkında ikinci derecede cinayetten dava açıldı.

Khaseen Morris.

Bölge okulları sorumlusu Phyllis Harrington velilere çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından izlemeleri çağrısında bulundu. Bölgenin idari sorumlusu da çağrısında “Tehlike altında olan birisini görürseniz, telefonunuzu beğeni ya da paylaşım için değil yardım istemek için kullanın” dedi.

Öldürülen çocuğun kız kardeşi Keyanna Morris, “O herkese yardım eden bir insandı ama kimse ona yardım etmedi” diye konuştu.

ABD dava kavga New York öğrenci okul Pazartesi Polis sosyal medya
Son güncelleme: 14:35 20.09.2019
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