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Sokaklar bu manzarayla doldu taştı… İç çamaşırsız çıkmıyorlar

Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Bangkok'ta yüz maskesi stokları tükenince vatandaşlar kendilerini korumak için ilginç bir yöntem buldu. Bangkoklular iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

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Haberler Dünya
Sokaklar bu manzarayla doldu taştı… İç çamaşırsız çıkmıyorlar
Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Bangkok'ta yüz maskesi stokları tükenince vatandaşlar kendilerini korumak için ilginç bir yöntem buldu. Bangkoklular iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hava kirliliği yıllardır şehirde yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, toz, kir, is ve dumandan oluşan kirlilikten korunmak için dışarı çıktıklarında maske kullanıyor Ancak ülkedeki marketlerin stokları tükenince, Bangkoklular ilginç bir yönteme başvurdu ve iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

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Kafalarına geçirdikleri iç çamaşırlarıyla sokağa çıkanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Ülkede uzun yıllardır hava kirliliği sorunu yaşanırken, hükümet yapay yağmur teknolojisi ile önlem almaya çalışıyor ancak Sağlık Bakanlığı, bu uygulamanın yeterli olmadığını belirtiyor.

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Kirlilik Kontrol Dairesi Başkanı Supat Wangwongwatana, geçen yıldan bu yana hava kirliliğinin azalmadığını ve aynı düzeyde devam ettiğini açıkladı. Hava Kirliliği Yönetim Merkezi daha önce metre küp başına normalde 36-56 mikro gram olması gereken toz ve kir miktarının 114-175 mikro grama yükseldiğini belirtmişti.

Chiang Mai University Üniversitesi öğretim üyesi Rungsrit Kanjanavanit, “Yetkililer hala, insanları anında öldürebilecek ve hastalıklara yol açabilecek kirliliğin ciddiyetini farkına varmış değil” dedi. 

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