Son dakika… ABD basınından bomba iddia: Bağdadi öldü

ABD’de yayınlanan ve küresel çapta bilinen haber dergisi Newsweek, ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırılan haberinde “IŞİD’in bir numarası” olan Ebubekir el-Bağdadi’nin çok gizli bir operasyonla öldürüldüğünü yazdı.

Gazeteye konuşan üst düzey Pentagon yetkilisi ve Amerikan ordusundan bir diğer yetkili, Bağdadi’nin hedef alındığı “top secret” yani çok gizli bir operasyonun onayını Trump’ın verdiği ve operasyonun gerçekleştiğini aktardı.

Pentagon yetkilisi, “Bağdadi kendini intihar bombasıyla patlarak öldürdü” dedi. Operasyonun Cumartesi günü yani dün gerçekleştiğini açıklayan yetkililer, “Harekete geçirecek istihbaratı alınca üst seviyede operasyon başladı. Ortak Özel Harekât Komutanlığı’ndan bir ekip operasyonu yürüttü. Operasyon bir süredir izlenen bir noktada yapıldı” dedi.

Sadece birkaç saat önce ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ise kafaları iyice karıştırdı. 60 milyonu aşkın takipçisine Twitter’dan seslenmeyi bir alışkanlık haline getiren ABD Başkanı Donald Trump, “Çok büyük bir şey oldu” ifadesini paylaştı.

Trump bu konu hakkında net bir bilgi vermezken, Beyaz Saray da bu tweet’in ardından “ABD Başkanı büyük bir açıklama yapacak” duyurusunu yaptı. ABD Başkanı Trump’ın bugün TSİ 16:00 sularında bir açıklama yapması bekleniyor fakat açıklamanın konusu ile ilgili net bir bilgi verilmedi.

EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD’nin 2003’teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide’ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD’i kurmuş ve 2010’da başına geçmişti.