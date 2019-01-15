Son Dakika… ABD Başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Trump: Erdoğan'la, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişmeleri ele aldık.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “IŞİD’in kalıntılarıyla mücadeledeki son iki haftalık başarımız ve 20 mil güvenli bölge dahil tüm meselelerde nerede durduğumuzu bildirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var.” ifadelerine yer verdi.