Son dakika… ABD’de kritik ‘Türkiye’ davası başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ın geçmişte iş ortağı olan İran asıllı Amerikalı işadamı Bijan Rafiekian’ın davası, jüri üyelerinin belirlenme süreciyle başladı.

Virginia Alexandria Bölge Mahkemesi’nde görülen dava, Rafiekian’ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine yönelik ABD hükümetini ikna etmek için Türkiye adına lobi yapmak üzere komplo kurup kurmadığını ortaya çıkmayı hedefliyor.

İDDİANAMEDE SKANDAL İFADE

Aralık 2018’de açılan davanın dayandığı 21 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen’in ismi doğrudan geçmiyor. Gülen, “imam, yazar ve siyasi figür” olan bir Türk vatandaşı şeklinde tanımlanıyor.

15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Bijan Rafiekian, yabancı bir hükümet adına kayıtdışı lobicilik yapmak ve FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi için komplo kurmakla itham ediliyor. Davada Rafiekian’ın eski müşterisi Türkiye-ABD İş Konseyi Üyesi Türk işadamı Ekim Alptekin de aynı iddialarla suçlanıyor.

ABD’li savcıların iddiasına göre; Rafiekian, 2016 yazı ve sonbaharında Türkiye’nin en önemli dış politika hedeflerinden birini gerçekleştirmek için lobici (yabancı ülke için) olarak çalıştı. Savcının en önemli dış politika hedefinden kastı ise Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini sağlamak.

İddianamede Alptekin’e yönelik ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) “yalan beyanda bulunmak” suçlaması yer alıyor. Rafiekian ve Alptekin suçlamaları reddediyor.

TÜRKİYE KESİN BİR DİLLE YALANLIYOR

Ankara Yönetimi, yabancı ülke lobicilerinin ABD Adalet Bakanlığı’na kayıt olmalarını gerektiren ABD düzenlemelerinden kaçmak için gerçekleştirilen herhangi bir komploya dahil olduğunu kesin bir dille yalanlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan Associated Press’in konuyla ilgili bir haberine verdiği yanıtta, “Türkiye’yi haksız yere ABD’deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz” dedi.

FLYNN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

2017’de kısa bir süre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Michael Flynn, Rafiekian davasında ‘suç ortağı’ olarak yargılanmıyor. Fakat dava, Washington’da başka bir davada yargılanan Flynn hakkında bu yılın sonunda verilecek cezayı etkileme potansiyeline sahip.

Micheal Flynn daha önce daha az ceza almak için, ‘Kian’ olarak bilinen Rafiekian’a karşı ifade vererek, savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmişti. Fakat bu ay başında Flynn, Türkiye lobicisi olarak çalışmasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na sundukları belgelerde yanlış beyanda bulunduğu yönündeki ifadesini değiştirdi.

Flynn şu anda Türkiye lobiciliğiyle ilgili belgeleri Adalet Bakanlığı’na sunarken avukatların tavsiyelerine uyduğunu ve yanlış bilgileri bilerek dosyaya koymadığını iddia ediyor.