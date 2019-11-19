ABD’den kainat güzeline soğuk duş

8 Aralık’ta ABD’nin Atlanta kentinde gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması öncesinde diplomatik bir kriz yaşanıyor… Georgia eyaletinde gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması’nda ülkesi Ukrayna’yı temsil etmek için seçilen 26 yaşındaki Anastasia Subbota’ya vize verilmemesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden’a çamur atmasını istediğinin ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişme yerel basında gündem oldu.

Ukrayna’daki güzellik yarışması komitesi başkanı Anna Filimonova, ABD’nin Ukrayna’daki Maslahatgüzarı William Taylor’a bir mektup yazdığını açıkladı. Mektupta, “Subbota, vize işlemleri için ABD elçiliğine gitti fakat burada kendisinin doldurduğu belgelerin daha önceden başka birisi tarafından doldurulduğu öne sürüldü. Böylelikle belgeler reddedildi” ifadesi kullanıldı. Yetkililer bu sebeple genç kadına vize verilmediğini aktardı.

Ukraynalı yetkililer Subbota’nın vize alarak kampa katılması için 28 Kasım’a kadar vaktinin olduğunu açıkladı.

Filimonova, “Dilerim diplomatlar çok yoğun oldukları için bu süreci doğru yönetememiştir” diyerek genç kadına vize verilmesi için halen umutlu olduklarını açıkladı.