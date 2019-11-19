Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den kainat güzeline soğuk duş

ABD Başkanı Trump'ın azil sürecinde sık sık gündeme gelen Kiev-Washington geriliminde sıcak bir gelişme yaşandı... 8 Aralık'ta gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması'nda ABD'de gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil edecek Anastasia Subbota'ya vize verilmedi.

Sozcu.com.tr
15:53 -
Haberler Dünya
ABD’den kainat güzeline soğuk duş

8 Aralık’ta ABD’nin Atlanta kentinde gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması öncesinde diplomatik bir kriz yaşanıyor… Georgia eyaletinde gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması’nda ülkesi Ukrayna’yı temsil etmek için seçilen 26 yaşındaki Anastasia Subbota’ya vize verilmemesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Ukraynalı yetkililer binlerce takipçisi olan mankenin Kainat Güzellik Yarışması’na gitmek için halen vakti olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden’a çamur atmasını istediğinin ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişme yerel basında gündem oldu.

Genç mankenin vize işlemlerini usulüne göre yaptığı fakat buna rağmen vize alamadığı iddia edildi.

Ukrayna’daki güzellik yarışması komitesi başkanı Anna Filimonova, ABD’nin Ukrayna’daki Maslahatgüzarı William Taylor’a bir mektup yazdığını açıkladı. Mektupta, “Subbota, vize işlemleri için ABD elçiliğine gitti fakat burada kendisinin doldurduğu belgelerin daha önceden başka birisi tarafından doldurulduğu öne sürüldü. Böylelikle belgeler reddedildi” ifadesi kullanıldı. Yetkililer bu sebeple genç kadına vize verilmediğini aktardı.

ABD-Ukrayna hattında yaşanan gerilim, Kainat Güzellik Yarışması’na katılacak Subbota’ya vize verilmemesiyle iyice tırmandı.

Ukraynalı yetkililer Subbota’nın vize alarak kampa katılması için 28 Kasım’a kadar vaktinin olduğunu açıkladı.

Filimonova, “Dilerim diplomatlar çok yoğun oldukları için bu süreci doğru yönetememiştir” diyerek genç kadına vize verilmesi için halen umutlu olduklarını açıkladı.

ABD Donald Trump Instagram son dakika Ukrayna
Son güncelleme: 16:16 19.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more