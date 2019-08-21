Son dakika… AİHM’den Türkiye’ye iki ay süre

Son zamanlarda ifade ve medya özgürlüklerine ilişkin Türkiye'den gelen dava başvurularına “öncelik” verip hızlandırılmış prosedürle işleme koyan AİHM, Wikipedia dosyası için de bu geleneğini sürdürme kararı aldı.

Mahkeme temmuz başında aldığı ve bu hafta kamuoyuyla paylaşılan bir kararla, Wikipedia adına ABD merkezli Wikimedia Vakfı (Wikimedia Foundation, INC.) tarafından Ankara'ya karşı dava açmak için 29 Nisan 2019 tarihinde yapılan başvuruyla ilgili olarak Türk hükümeti ve davacı tarafa sorular yöneltti.

Deutsche Welle Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre; AİHM, bu sorularda öncelikli olarak, erişim yasağı konusunda Wikipedia tarafından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 2017 yılında yapılan bireysel başvuruyu gündeme taşıdı.

AYM İKİ YILDIR BAŞVURUYU SONUÇLANDIRMADI

İki yıldır başvuruyu sonuçlandırmayan AYM'nin bireysel haklar alanında “etkin iç hukuk yolu” olup olmadığı konusunda taraflardan görüş istedi.

AYM'nin, internet sitelerinin yasaklanmasıyla ilgili tutumu hakkında bilgi talebinde bulundu. Dava başvurusunun bu boyutu AİHM'nin AYM'ye bakışı açısından kritik öneme sahip.

Wikipedia'nın tamamına getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine uyumlu olup olmadığını sorgulayan AİHM, ihtilaf konusu yasak tedbirinin “meşruluğu”, “zorunlu bir sosyal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği” ve “hedeflenen meşru amaçlarla orantılılığı” hakkında da taraflardan görüş talep etti.

AİHM’İN ÖNÜNDEKİ SÜREÇ DEĞİŞEBİLİR

AİHM, Temmuz başında dava başvurusunu Türk hükümetine tebliğ ederek, savunma için taraflara 31 Ekim’e kadar süre verdi. Taraflardan gelecek yanıtlara göre davayı esastan görecek olan AİHM, gerekli görmesi halinde Strasbourg'da bir de duruşma düzenleyecek.

Bu süreçte konuyu yakından takip eden çok sayıda uluslararası basın kuruluşunun davaya müdahil olabileceği konuşuluyor. Buna karşılık, iç hukukta AYM'nin vereceği bir karar veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yasağı kaldırması ve Wikimedia Vakfı ile dostane bir çözümde uzlaşılmasıyla AİHM önündeki sürecin seyrinin değişebileceği de belirtilmekte.

Wikipedia'nın (Vikipedi) çevrimiçi tüm yayınlarına erişim, “Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler” nedeniyle BTK tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde engellenmişti.