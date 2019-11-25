Son dakika… AKP ve MHP 2.5 yıl erteledi ama tablo son derece vahim!

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), sera gazı salınımıyla ilgili raporunu bugün yayınladı.

Madrid'de gelecek hafta düzenlenecek BM iklim zirvesi öncesi yayınlanan raporda, atmosfere sera gazı salınım oranının, geçen 10 yıl ortalamasından daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği uyarısı yapıldı.

DMÖ, yıllık sera gazı bülteninde, atmosferdeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunun 2018 yılında milyonda 407,8 birime ulaştığını duyurdu. Bu oran 2017 yılında, 405,5 birimdi.

VERİLEN TÜM SÖZLERE RAĞMEN…

Raporun yayınlanması dolayısıyla bir açıklama yapan DTÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, şunları söyledi:

“Paris İklim Sözleşmesi'nin ardından verilen sözlere rağmen, atmosfere sera gazı salınımında hiçbir düşüş gözlenmedi. Bu da uzun dönemde, gelecek nesillerin, iklim değişikliğinin yol açacağı hava sıcaklığının artması, deniz su seviyesinin yükselmesi, deniz ve kara ekolojik sistemlerinin bozulması ve olağanüstü hava koşulları gibi ciddi etkileriyle karşılaşacağını gösteriyor.”

5’TE 1’İ KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERDEN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Nisan 2019 tarihinde yapılan açıklama ile Türkiye’nin 1990 yılında 4 ton olan kişi başına sera gazı salınım miktarının 2017 yılında 6,6 tona yükseldiği belirtilmişti.

En önemli sera gazlarından olan karbondioksit salınımlarının yüzde 86,3’ünün enerji faaliyetlerinden kaynaklandığı itiraf edilirken, Türkiye’de toplam sera gazı salınımının yaklaşık olarak 5’te 1’inin kömürlü termik santraller faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.