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Son dakika… Almanya’da iki Türk gözaltına alındı

Almanya'nın Offenbach kentinde terör örgütü IŞİD adına bombalı saldırı hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle yakalanan ikisi Türk toplam 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Türk kökenli kişilerin yaşlarının 21 ve 22 olduğu açıklandı.

14:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da iki Türk gözaltına alındı

Euronews’ün haberinde Alman polisinin ülkenin batısında Offenbach kentinde IŞİD adına patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Frankfurt savcısı Nadja Niesen, ev yapımı bomba üretmek ve internet üzerinden silah satın almak girişiminde bulunan 24 yaşındaki Makedon kökenli kişinin baş zanlı olduğunu açıkladı. Bu kişinin suç ortağı olduğu belirtilen iki Türk kökenlinin yaşlarını ise 21 ve 22 olduğu bildirildi. Alman savcı, bu zanlıların, ellerinden geldiği kadar en fazla “imansız” öldürebilmek adına hazırlık yaptığını ifade etti.

Almanya bombalı saldırı IŞİD saldırı son dakika Terör terör örgütü
Son güncelleme: 14:44 12.11.2019
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