Son dakika… Almanya’da iki Türk gözaltına alındı

Euronews’ün haberinde Alman polisinin ülkenin batısında Offenbach kentinde IŞİD adına patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Frankfurt savcısı Nadja Niesen, ev yapımı bomba üretmek ve internet üzerinden silah satın almak girişiminde bulunan 24 yaşındaki Makedon kökenli kişinin baş zanlı olduğunu açıkladı. Bu kişinin suç ortağı olduğu belirtilen iki Türk kökenlinin yaşlarını ise 21 ve 22 olduğu bildirildi. Alman savcı, bu zanlıların, ellerinden geldiği kadar en fazla “imansız” öldürebilmek adına hazırlık yaptığını ifade etti.