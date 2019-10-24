Son dakika… AP’de skandal Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu’ndaki Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller, Yeşiller ve Komünistler tarafından ortaklaşa hazırlanan Türkiye’ye yönelik karar tasarısı geniş oy çokluğula kabul edildi.

Aşırı sağcı ve popülistler karara destek vermedi. Metni daha da sertleştirmek isteyen komünistlerin sunduğu değişiklik önergeleri ise reddedildi.

Strasbourg'daki genel kurul toplantılarında alınan kararda, “Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna tek taraflı askeri müdahalesi şiddetle kınandı”, müdahalenin, “uluslararası hukuku ihlal ettiği, bölgede istikrar ve güveni zedelediği, sivillerin yerlerinden olmasına yol açtığı ve IŞİD'in yeniden doğuşuna katkı sağlayabileceği” görüşlerine yer verildi.

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GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNDEME GETİRİLDİ

DW’den Kayhan Karaca’nın haberine göre; Ankara'ya “askeri harekata derhal ve tamamen son verme” çağrısında bulunulurken, “Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD'le mücadeleye katkısına” vurguda bulunuldu.

AP kararında, operasyon nedeniyle AB devletlerinden Türkiye'ye yönelik “hedefli yaptırım” kararı almaları istendi.

Yaptırımların “sivil toplum, ülkedeki ekonomik krizden olumsuz etkilenmiş kesimler, Suriyeli sığınmacılar veya öğrencilerin Erasmus gibi Avrupa değişim programlarına katılımını hedef almaması gerektiği” not edildi.

Kararda AB'den, “Suriye'nin kuzeydoğusundaki tırmanışı önlemek amacıyla caydırıcı faktör olarak Türk tarım ürünlerine yönelik tercihli rejimin askıya alınması ve son çare olarak da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin askıya alınması seçeneğinin değerlendirilmesi” istendi.

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KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kararın AB açısından doğrudan hukuksal yaptırımı bulunmuyor. Ancak Türkiye'nin askeri operasyonuna AB penceresinden bakışı yansıtması bakımından siyasi önemi var.

Öte yandan, AP ilk defa bir aday ülkeye karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısında bulunuyor.

Ve yine bu kapsamda, uygulanma olasılığı az da olsa, 1 Ocak 1996’dan bu yana Türkiye ile AB arasında yürürlükte olan gümrük birliğinin askıya alınması seçeneği ilk defa açık biçimde gündeme taşınıyor.

ANKARA: TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye AP’nin kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır” ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilen açıklamada, harekâtın, BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü vurgulandı.