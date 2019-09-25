Barzani’den ‘akıllanmadığını gösteren’ mesaj

25 Eylül 2017’de düzenlenen referandumun ikinci yıldönümünde Twitter’dan açıklamada bulunan Barzani, “Hiçbir zaman boyun eğmeyenleri saygıyla selamlıyor ve takdir ediyorum” ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, iki yıl önce tartışmalı şekilde bağımsızlık referandumuna gitmişti.

Referandumdan yüzde 92.73 oranda ‘evet’ yanıtı çıkmış ve akabinde Irak güçleri ve Haşdi Şabi, Kerkük ve çevresine girerek, Bağdat ile Erbil arasında tartışmalı olan bölgelerde askeri kontrolü ele geçirmişti.

Bu olaylar silsilesi sonrası Mesud Barzani görevini bırakacağını açıklamıştı. ABD’nin araya girmesi ile ateşkes sağlandı ve Bağdat ile Erbil barış görüşmelerine başladı.