Son dakika… Başkan Trump’ın ‘Türkiye’ davetiyesi basına sızdı

Gelecek hafta salı günü yerel saatle 16.00’da yapılması planlanan toplantı, programı bilen iki yetkili tarafından ve davetiyenin kopyasını gören Washington Post gazetesi tarafından teyit edildi.

İddiaya göre; “Trump adına” yalnızca senatörlere dağıtılan davetiyedeki konu başlığı ise “Türkiye yaptırımları” olarak belirlendi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaya mecbur bırakıldığını belirterek, selefi Barack Obama’yı suçlamıştı.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada Trump, “Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık” ifadelerini kullanmıştı.



CUMHURİYETÇİLER BASKIYI ARTIRDI

ABD’de Cumhuriyetçi vekiller, Türkiye’yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı’ndan çıkarılması için düğmeye basılmasının ardından Başkan Donald Trump üzerindeki baskıyı artırmaya başlamıştı.

Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd Young, Ankara’ya yaptırım çağrısı öngören bir önerge sunmuştu.

Scott ve Young tarafından sunulan önergede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD'nin güvenlik çıkarlarına “doğrudan ve vahim bir tehdit” olarak nitelendiriliyor.

Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamındaki yaptırımların tam anlamıyla uygulanması yolunda ABD Yönetimi'ne çağrı yapılıyor.

Önergede ABD Yönetimi'ne Rusya'nın teşkil ettiği tehdidin masaya yatırılması ve Türkiye'nin NATO üyeliği üzerinde düşünülmesi için NATO'da toplantı çağrısında da bulunuluyor.

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Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savunmuştu.

Menendez, “Yasa açıkça, Rusya Federasyonu'nun savunma ve istihbarat sektörleriyle kayda değer işlemler yapılması yaptırım cezalarını şart koşuyor” ifadeleri kullanmıştı.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump'ın CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato'ya Washington Yönetimi'ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söylemişti.