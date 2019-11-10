Bilim dünyası şaştı kaldı: Eşinin spermi az kalsın öldürüyordu

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı… ABD’nin saygın tıp dergilerinden American Journal of Medicine’de yayınlanan makalede 46 yaşındaki bir kadının eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra hastanelik olduğu ve ölümden kılpayı kurtulduğu detaylarıyla aktarılıyor.

Doktorlar Mark Marchitto, Devin Petrone ve Jeremy Gradon’un hazırladığı makalede Baltimore’daki Sinai Hastanesi’nin yoğun bakım servisine baş dönmesi, ishal, terleme ve ellerde ve ayaklarda kaşıntı semptomlarıyla bir kadının hastaneye kaldırıldığı ve hastanede şaşkınlık yarattığı aktarıldı. Makalede, “Doktorlar ilk olarak sepsisten şüphelendi fakat testler yapıldıktan sonra anafilaksik şok yaşandığını anladı” şeklinde doktorların hastanın durumunu tam olarak kavrayamadıkları belirtildi.

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Öte yandan genç kadının eşiyle konuşan doktorlar adamın bakteriyel enfeksiyon geçirdiğini ve bu sebeple penisilinin bir farklı türü olan antibiyotik nafsilin kullandığını anladı. İsmi açıklanmayan kadının herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığını soran doktorlar, genç hastanın penisiline alerjisi olduğunu öğrenince durum çözüldü. Penisilin cinsel birliktelik sırasında adamın sperminden kadını etkilemişti.

Makalede, “Kadın ve eşi penisilinden uzak duruyorlarmış zaten. Fakat adamın ilacında aldığı penisilinin vücut sıvısından etkileyebileceğini tahmin etmemişler. Bu bilgi öğrenildiğinde hasta kolayca tedavi edilebildi” ifadesi kullanıldı.

Yetkililerin kadını, “Antibiyotikler bitene kadar eşinizle cinsel ilişkiye girmeyin” diyerek taburcu ettiği belirtildi.