Son dakika… Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Balıklar da insanlar gibiymiş

Balıkların acı çekmediğine dair yıllardır oluşan algı İngiltere’nin Liverpool Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayla tarihe karıştı. Bilim insanları balıkların aynı insanlar ve geri kalan memeliler gibi acıyı hissettiğini ortaya çıkardı.

Liverpool Üniversitesi’nde yapılan araştırmada balıkların davranışları incelenirken balıkların yaralandıklarında ya da elektrik akımına kapıldıklarında acı çektikleri gözlendi. Balıkların yaralanma durumunda daha hızlı bir şekilde soluk alıp verdiğini açıklayan yetkililer acı anında balıkların kuyruklarını da bir tepki olarak daha hızlı salladığını analiz etti.

Liverpool Üniversitesi bünyesindeki Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü’nde görevli Dr. Lynne Sneddon’ın yürüttüğü araştırma sonucunda balıkların daha az acı çekecekleri bir şekilde yakalanmaları gerektiği vurgulandı. Sneddon, “Balıklar acı verici bir olayla karşılaştıklarında davranışlarını değiştiriyorlar. Örneğin ağızlarından yaralandıklarında çenelerini akvaryuma sürtüyorlar. Nasıl biz insanlar ayağımızı bir yere çarptıktan sonra ovuşturuyorsak onlar da aynı şeyi yapıyorlar” dedi.

Sneddon, balıkların acıyı hissettiğini ortaya koyarken da aynı insanlar gibi davrandığını ifade etti. Philosophical Transactions of the Royal Society B isimli akademik makalede yayınlanan araştırmada zebra balıklarının kullanıldığı belirtildi. Uzmanların balıkların yüzdüğü akvaryumdaki suyun sıcaklığını artırınca balıkların yavaşladığını fakat suya morfin ya da aspirin eklenmesi durumunda balıkların daha rahat hareket ettikleri belirtildi.

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Bilim insanları, balıklarda aynı insanlarda olduğu gibi acıyı hisseden sinir sistemleri olduğunu belirtti. Araştırma sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, balık haricinde hayvan ürünü kullanmayan pesketaryen beslenme alışkanlığına sahip olanların yakın zamanda bunu değiştirmek isteyebileceğini vurguladı.