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Son dakika… Bir ülkede peçe yasaklandı! Hem de…

Tunus hükümeti, devlet dairelerinde peçe takılmasını yasakladı. Kararın, geçtiğimiz haftaki intihar saldırıları sonrası güvenlik gerekçesiyle alındığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
08:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bir ülkede peçe yasaklandı! Hem de…

Tunus’ta devlet dairelerine peçe yasağı geldi. “Şahısların kamu daireleri ve kurumlarına yüzleri kapalı şekilde girmelerini güvenlik sebebiyle yasaklayan” hükümet genelgesi, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid tarafından imzalandı.

Yüzün gözler dışında kalan bölümlerini örten peçeyle ilgili yasak, 27 Haziran’da başkent Tunus’ta düzenlenen çifte intihar saldırısının ardından ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde geldi. Kent merkezindeki emniyet güçlerini hedef alan ve saldırganlar hariç bir polis ile bir sivilin ölümüne neden olan saldırıları IŞİD üstlenmşti.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Derneği’nden AFP’ye yapılan açıklamada, peçe yasağının geçici önlem kapsamında getirilmiş olması gerektiği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 08:56 06.07.2019
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