Son dakika… Efsane isimden acı haber

Prostat kanseriyle mücadele ettiği bilinen ünlü fotoğrafçı, Ekim ayında Buckingham Sarayı’nda Cambridge Dükü Prens William tarafından fotoğrafçılığa hizmetlerinden ötürü Britanya İmparatorluk Nişanı ile onurlandırılmıştı.

İngiliz fotoğrafçının eserlerini temsil eden Iconic Images adlı ajanstan The Mirror gazetesine yapılan açıklamada, “Terence ‘Terry’ O’Neill’in vefatını büyük üzüntüyle duruyoruz” ifadesi yer aldı.

Iconic Images Sözcüsü, O’Neill’ı “çok kaliteli, hazırcevap ve albenili” ifadeleriyle tanımlarken, “Onu tanıyan ya da onunla çalışma şansına erişen herkes, onun cömertliğine ve alçakgönüllüğüne şahitlik edebilir” dedi.

Ajansın açıklaması şöyle devam etti: “Son 60’lı yılın en ikonik fotoğrafçılarından biri olarak, efsanevi fotoğraflarının izi sonsuza dek hatıralarımızda, kalbimizde ve zihnimizde kalacaktır.”